演講開場，曾國棟先以「走出去，說出來，是心想事成的秘密」及「低期望值，提高動力」，實際分享經驗。（張妍溱攝）

台灣上市櫃公司協會攜手中部各社團負責人，31日在台中兆品酒店舉行「台灣領袖講座」，邀請大聯大集團控股永續長曾國棟，主講《職場贏家思維與管理藝術》，邀請約130位理事長參加，活動在台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪歡迎致詞下揭開序幕，透過演講分享傳承經驗。

上市櫃公司協會創辦人施明豪指出，友尚集團董事長曾國棟，同時為大聯大控股永續長，是1位聰明過人的管理者。過去數十年的管理經驗，不但寫成書，同時到各地演講、傳授管理者經驗，這樣的1個寶貴知識，也有些人可能就藏在家不讓別人知道。但他把這樣管理知識，傳遞到各處，希望台灣中小企業可以變中大型企業，他背負這樣一個使命。

演講開場，先以「走出去，說出來，是心想事成的秘密」及「低期望值，提高動力」，實際分享經驗，曾國棟並針對管理者及工作者這2本書，以不同面向切入，演講內容淺顯易懂，也與參與者相互交流回應提問，整場活動深入淺出，帶給大家非常大的啟發。

「台灣領袖講座」主辦單位台灣上市櫃公司協會，每季在中台灣及南台灣，各舉辦1次講座，攜手全國各地社團負責人以共享資源、拓展人脈，提升視野為目標，其「社團負責人研討會」已經舉行3期，平台分為中台灣社團聯合會及南台灣社團聯合會。