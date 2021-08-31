基隆市連續20天零確診，疫情逐漸趨緩，上周末廟口夜市湧入人潮，市長林右昌表示，市府將加強巡查，若有違規情事，將先進行勸導，屢勸不聽者依法開罰，此外，他提及，目前全市疫苗施打涵蓋率47.1％，即將突破5成，共17萬2357人已接種疫苗。

林右昌說，疫情雖然趨緩，但目前還是二級警戒，民眾仍須落實防疫工作，市府會在各景點、夜市廟口加強宣導，若有遊客違規會先進行勸導，屢勸不聽者一律開罰，他指出，民眾、攤商只要掌握規定，包括配戴口罩、不邊走邊吃，不會有太大問題。

林右昌進一步指出，以戶籍地統計，全市疫苗施打涵蓋率達47.1％，朝突破5成邁進，共17萬2357人接種，其中AZ第一劑疫苗9萬2848人、莫德納7萬2557人、高端6952人。據統計，第6輪高端疫苗已接種7307劑；第7輪AZ疫苗已有9500位民眾預約。

此外，林右昌說，自中央發布非洲豬瘟警戒以來，衛生局與產發處聯合稽查26家業者，其中查獲越籍配偶自行進口，疑似含豬肉餡料的肉餅，送到中央進行核酸檢驗後，所幸是陰性。

衛生局長吳澤誠指出，根據食藥署提供9家越南商店豬肉產品，經查1家停業，另8家並無走私肉品，皆符合規定；產發處長黃健峰呼籲，民眾若持有來路不明的豬肉，切勿直接丟至廚餘桶內，可直接送到基隆市動保所統一銷毀。