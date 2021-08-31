市長盧秀燕指出，市府比中央早編列費，打算從二備金或三備金框列經費。（陳世宗攝）

台中市議會民進黨市議員針對明天開學防疫措施，批評市府不但對校園防疫物資採購袖手旁觀，中央撥補經費以「撿尾刀」方式攬功。市長盧秀燕說，市府早就匡列4000萬元要補助學校，如果中央不補助中市學校也有錢可買防疫物資，教部8月才宣布補助4061萬元，未來教育局持續投入防疫經費，讓師生安心教學。

市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡、李天生等質詢說，市府提出防疫物資補助每人平均75元，實際卻是國教署補助的4000萬。顯然盧市長與相關局處只是拿中央補助來「撿尾刀」，更讓防疫壓力落在學校端，讓校園自行找志工組裝防疫隔板，教室淪為小型加工廠。

市長盧秀燕要站起來回答，江肇國以「今天是市長生日，我會給時間回答！」 盧秀燕指出，市府比中央早編列費，打算從二備金或三備金框列經費。教育部直到8月才拍板要補助，市府團隊跨局處合作盯著學校需求整備，防疫工作市府超前部署。

李天生表示，盧市長不斷著急解釋台中市政府為中央墊付，也算是從市庫編列相關經費。既然盧市長身為媽媽市長，為小朋友付出應該要「好上加好」，除中央補助平均每位學生的100元，媽媽市長應更大氣加碼補助，把原本編列的75元繼續用於校園防疫，讓無法施打疫苗的小孩至少在健康安全無虞的環境中讀書。

教育局長楊振昇表示，自去年國內爆發疫情後，市府即不定期發放口罩、酒精等防疫物資給各校，去年並核定各校經費，讓各校用於防疫物資、環境清消及辦理衛教宣導等。明天是學校開學首日，面對不可預期的疫情發展，未來教育局將持續投入防疫經費，提供學校協助，守護學校師生的健康安全，讓師生安心教學。