發現茶黑豆兒茶素綠茶，499元。（發現茶提供）

健身市場崛起後，不少人投入體態控制，但飲食常常不小心就破戒、超標，茶飲品牌發現茶Teascovery推出高CP值的發現茶「兒茶素綠茶」，冷泡技術使咖啡因溶出率，比市售兒茶素綠茶低了35%，降低苦澀感，方便飲食控制者每日飲用，之前在網路上熱銷超過120萬包。

今年8月，發現茶全新推出風味升級版的「黑豆兒茶素綠茶」，嚴選青仁黑豆（台南3號）加入原配方，雙層豆香挑動味蕾，青仁黑豆再經歷烘炒後，屬性轉溫，調和綠茶未發酵製程的先天涼感屬性，在獨特的滾筒炒焙技術下，自帶香甜不苦燥，與兒茶素綠茶原有的獨特綠豆香交織，整體風味更加甘甜。

為了增加沖泡方便性，發現茶開發了增加茶葉溶出率的「加重揉捻」製程，與「低溫細切」工法，這次更研發出連豆類食材都能強化溶出率的獨家技術，使茶葉與原豆在冷泡下，快速釋放風味，只要搖晃30秒後再等5分鐘，就是天然新鮮的冷泡黑豆綠茶。