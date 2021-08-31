嘉義縣朴子市將「朴子市文物普查建檔計畫」將普查結果集結成《朴子傳神─朴子寺廟傳世文物精選輯》，昨天新書發表。（朴子市公所提供／張亦惠嘉縣傳真）

義縣朴子市將「朴子市文物普查建檔計畫」將普查結果集結成《朴子傳神─朴子寺廟傳世文物精選輯》，今天到天公壇贈書。（朴子市公所提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣文觀局2019至2020年執行「朴子市文物普查建檔計畫」，朴子市公所自籌經費50萬元將普查結果集結成《朴子傳神─朴子寺廟傳世文物精選輯》，8月31日由給配天宮、高明寺、天公壇、鎮安宮代表接受朴子市長吳品叡贈書。

朴子市公所去年底底委託寺廟文物研究團隊嵐厝創意企業社，執行轄內69座寺廟文物調查專書彙編，今天辦理新書發表會，由配天宮蔡承宗董事長、高明寺董事陳浚沂、天公壇主委林博文、鎮安宮主委蔡宜雄代表全市69間宮廟接受贈書。

吳品叡說，朴子是嘉義縣海線重要宗教信仰中心，各寺廟內典藏極富歷史性、科學性及藝術性價值的文物，這本書精選各廟主神或老件神像168尊，將文物普查專業資料轉換成方便閱讀的文字，呈現宗教工藝之美，為朴子完整記錄重要的文化資產，希望能代代相傳下去，讓下一代也能了解自己家鄉的信仰沿革。

嘉義縣文觀局副局長李茂鍾表示，這次普查中高明寺彌陀殿供奉的西方三聖像是台灣少見具有日式風格的佛像且雕工細膩；高明寺所收藏陳玉峰繪佛像畫仍保有原始樣貌，具真實性及完整性，目前已列冊追蹤，並獲文化部文化資產局補助95萬元進行第二階段調查，待完成調查後，提送本縣文化資產審議委員會進行古物指定審議。

根據文觀局資料，自2017年文物普查開始新港、民雄、朴子3鄉鎮市已普查超過1400件古物，李茂鍾表示，去年也開始在東石、布袋，今年則在鹿草、義竹執行，希望可以做完全縣18鄉鎮的普查。