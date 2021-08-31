36歲日本女星綾瀨遙驚爆確診新冠肺炎！據悉，綾瀨遙於8月中發病，緊急住院後，一度有呼吸困難狀況，所幸現已慢慢康復，讓粉絲鬆了一口氣。

根據日媒報導指出，綾瀨遙在8月中開始出現新冠肺炎症狀，20日入院後，檢查出肺部出現白色陰影，並一度呼吸困難，幸好目前狀況已有好轉，預計本周能出院。

而綾瀨遙所屬事務所31日也在官網證實染疫消息，透露她20日開始發燒，一開始到診所接受PCR檢測本來沒事，便在家中休養，但仍持續發燒多日，26日再檢測才證實確診，而她入院後，事務所已向密切接觸者個別通知作隔離。

綾瀨遙原定9月將與木村拓哉三度合作，合演東映創立70周年紀念的古裝劇，據悉，她怕接種疫苗後因副作用影響到工作，所以至今仍未接種疫苗。

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