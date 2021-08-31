55歲林志炫近日參加大陸真人秀《披荊斬棘的哥哥》爭議多多，先是以隊長身分分配工作，秉持各司其職的原則，惹來把鋼琴家李雲迪當伴奏、兩位舞蹈家李響、劉珈當伴舞之嫌疑，後來又與趙文卓為了房間要不要開冷氣，意見不合，林志炫也因此被認為是節目中的麻煩人物，聲勢不斷下滑，現在更傳出林志炫退賽傳聞。

林志炫因為參加《披荊斬棘的哥哥》先後與李響、趙文卓為了演出工作分配、房間要不要開冷氣，彼此意見不合，他也因此被網友認為是節目中眾多哥哥中的麻煩人物，網路上罵聲不斷，「林志炫能不能退賽啊，以老賣老好噁心人啊」、「林志炫來錯了節目，並且我也沒有聽出來唱的有多麼好，沒有聽出來一絲情感，希望趕緊被淘汰或者退賽謝謝」、「就林志炫屁事多，自私自利又自大，在場的比他咖位大的多得是，只有他一直那麼裝，您這個大藝術家快退賽吧」。

林志炫日前更被爆料可能會退出《披荊斬棘的哥哥》。爆料網友透露，林志炫最近一直對外說看不慣趙文卓，覺得趙文卓表裡不一，「他還和節目組吐槽過，當初錄製前他就表示自己是過來指導的，所以架子很大。」但節目組不怎麼重視林志炫的意見，因此林志炫很可能要退賽。

對於與趙文卓間的矛盾，早前林志炫才在微博回應，自己並沒有不讓趙文卓開冷氣，「當時是卓兄說吹冷氣不夠養生最好關了少吹，所以我就接受建議配合同意了呀，後來發現關了其實也不錯，就默認成為習慣了，其實我還滿喜歡適度的空調的啊，我自己在家裡是開的呀。」

而心疼林志炫的粉絲也希望他能退賽，認為一切都是製作單位為了炒作話題，刻意用「惡魔剪輯」來黑林志炫，「林老師退賽吧，這每天一罵我看著都心疼，這祭天劇本快甩了吧。」