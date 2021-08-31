國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉涉嫌利用職務，向得標廠商索賄2800萬元，新北地檢署26日依貪污治罪條例將他起訴，新北地院今開接押庭，張辯稱只拿到2600萬，其中2000萬元被他燒掉，法官認為沒有羈押必要，裁定500萬元交保並限制出境出海，因今覓保無著，先還押看守所。

庭訊時，張大偉坦承收錢，但不認為與他職務有關，對檢方起訴法條有疑慮，並承認自己愚蠢的以為，只要錢消失了就查不到金流，所以在岳父家頂樓把剩餘的2000萬元賄款，放進金爐燒了2天才燒光，再把灰燼已倒進馬桶。

張大偉委任律師表示需籌措保金，建議先還押，法官表示，裁定仍有效力，之後籌得保金後仍可辦理交保。

檢方起訴指出，張大偉靠著與下包廠商墊高價格簽訂合約的方式，套出虛增差額款項，從中索賄2800萬元，破壞官箴及軍人榮譽甚鉅，雖然今年5月已向新北地院聲請扣押張大偉夫妻2處房產，但張大偉犯後仍辯稱燒毀2000萬賄款，未清楚交代不法金流來源，也未繳回分文，建請依違反職務上行為收受賄賂罪嫌求處15年徒刑。