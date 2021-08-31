桃園市110年度住宅補貼開辦時間為8月2日起至8月31日止，租金補貼申辦狀況相當踴躍，截至110年8月30日申請件數突破新高共有2萬1787件，最快將於2022年1月底核撥。

桃園市政府住宅發展處表示，租金補貼自110年度起採分級補貼制，每月最高可領取5000元，共分3個級別，第1級家庭成員2人以上且成員具有低收入戶者、家庭成員3人以上且成員具中低收入戶者，每戶每月可領5000元；第二級非屬第1級及第3級者，每戶每月可領4000元；第3級家庭成員1人且未滿40歲未具經濟弱勢者，每戶每月可領2400元，各補助12個月。

住發處指出，「自購住宅貸款利息補貼」貸款最高額度210萬元，貸款年限最高20年；「修繕住宅貸款利息補貼」貸款最高額度為新臺幣80萬元，貸款年限最高15年，桃園市計畫戶數分別為682戶及287戶，但依以往經驗，只要符合資格均可獲得補貼。

住發展說，符合資格者最快將可於2022年1月底核撥租金補貼，如收到住宅發展處合格公文後，民眾如有租賃契約到期或者搬家事實，均需要於3個月內補正，以免資格遭取消影響自身權益，相關住宅補貼詳細資訊，可撥打桃園市政府住宅發展處諮詢電話：（03）3324700轉5。