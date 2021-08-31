BNT疫苗即將於9月初抵台，但公費疫苗接種對象順序，再度引發爭議。第二類對象人數從6月的9萬人膨脹至27萬人，被外界質疑是「特權疫苗」。對此，國民黨台北市議員游淑慧今表示，她認為答案是「早打完了」。游淑慧強調，且第二類人員其實還有7萬人的數據是核對不上的，她質疑，其他重要官員還有誰？

游淑慧今(31日)在臉書發文表示，衛福部長陳時中今於記者會針對第二類對象的說明，而公布的造冊數字只有21萬餘人，但比對衛福部另一份數據，第二類已經施打超過28萬人，還有7萬人是誰？

國民黨台北市議員游淑慧。（圖／本報系資料照）

她進一步指出，陳時中部長說中央及地方重要官員「才」施打2.6萬，但她不禁要問，請問何謂重要？何謂官員？台灣真有那麼多「官員」嗎？而這些官員都參與防疫？

話說至此，游數慧也向大眾公布一組數字（2020年資料），她指出，全台民選首長228人，全台政務人員479人，全台10職等以上簡任級9982人，這些都算重要官員，加起來1萬餘人。但其他重要官員還有誰？丁怡銘？還是蘇貞昌的小編團隊？或者有一種重要叫「部長說他重要」，她強調，官員人數是一個指標，但這些官員真的都參與防疫，更是指標。