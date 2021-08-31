桃園市龜山區60歲婦人罹患精神上疾病，昨日7時許突然病發站立車道邊，許多趕著上班車輛紛紛閃避，龜山警分局大埔派出所巡佐吳聯嶺、警員周思筠獲報到場處理，由於婦人不配合員警耐心安撫，循線查出身份，並聯繫到軍中服役兒子，趕快領回婦人。

警方表示，昨日7時許龜山警分局大埔派出所巡佐吳聯嶺與警員周思筠執行巡邏勤務接獲民眾報案有婦人站在馬路上，可能需要警方協助，員警趕到現場發現赤腳婦異常舉止喃喃自語，由於現場上班車流量大擔心安危，先安撫哄婦人上車帶回派出所安置，員警透過人臉辨識系統、戶役政系統，查到婦人身分。聯繫上在服役中的兒子趕緊請假至派出所帶母親前往醫院檢查治療。

因婦人可能沒有按時吃藥，以致於病發又加上兒子沒有在身邊，讓婦人走到戶外車道邊，所幸婦人沒有受傷。

★精神不是病，請勿自行停藥，中時新聞網關心您！

衛福部24小時安心專線：0800-788-995