台中市議會31召開市政總質詢，民進黨市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡、李天生、蔡成圭針對中央公園全體志工無故遭踢出聯絡群組提出質詢。議員們指出，管理主任新官上任短短四天，疑似因排班不順、溝通不良而將約60位中央公園志工所在的群組「翻群」。市長盧秀燕說，身為主管應該要有高EQ，可透過其他方法溝通及協調，但到底發生什麼事要去了解，的確應該好好溝通。

江肇國等人質詢建設局長陳大田說，他們接獲陳情，中央公園志工約60位，每位單月輪值出勤兩次。而管理中心主任新上任四天就疑似排班不順，無故將志工群組全員退出。

議員們表示，「翻群」的處理方式過於激進、草率，缺乏與志工的溝通，更忽略志工的意願，要求相關局處務必查明原因，不要讓台中淪為一個口號上的志工城市。議員們要求，絕不可草率處理而傷害了志工的熱心公益。

議員們認為，志工招募明文規範工作內容為諮詢、導覽及巡查園區，但志工向上反應中央公園公廁骯髒、樹木乾枯、雜草叢生而擋住出入口等，都沒有得到妥善解決，甚至被要求協助照顧苗圃。

另外，疫情期間在兩坪大的遊客中心硬是排三位以上的志工，遊客進入訪問必定超過容留人數。議員們呼籲，建設局務必正視問題並尊重志工意願，根本解決問題且讓台中恢復成友善的志工城市。