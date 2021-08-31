聯合信用卡處理中心指出，近日民眾反應收到詐騙集團假冒聯合信用卡處理中心名義發出釣魚簡訊，內容提及「處理信用卡相關事宜並有案件編號，請民眾點擊連結洽詢」。聯合信用卡處理中心澄清，聯合信用卡處理中心並無辦理信用卡發卡及受理民眾申辦信用卡等業務，不會以簡訊、EMAIL通知民眾處理信用卡相關事宜。

民眾若收到假借聯合信用卡處理中心名義的來路不明簡訊或EMAIL，請勿點選連結或進行任何操作，以免受騙上當。

聯合信用卡處理中心提醒，詐騙手法不斷推陳出新，請民眾提高警覺，收到不明電話、簡訊或郵件要求任何操作時，務必小心求證，多一分留意、少一分損害，如有疑慮亦可聯繫「165反詐騙諮詢專線」處理，以確保自身權益。

聯合信用卡處理中心指出，民眾可透由「聯卡e客服」APP、線上文字客服聯繫，或來電聯合信用卡處理中心24小時客服專線。

聯合信用卡處理中心指出，聯合信用卡處理中心致力推動國內支付卡產業發展，依政府政策為信用卡國內清算及授權轉接中心，並提供會員發卡機構共用資訊系統及建置國內特約商店網路架構等集中化處理事宜，協助金融機構處理支付卡業務，與支付卡產業相關機構共同創新成長。

聯合信用卡處理中心也提供信用卡機構通報詐欺交易資訊平台，建立支付卡機構間之聯防體系與訊息分享體制，期能有效管控國內信用卡交易風險。