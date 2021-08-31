櫃買中心31日表示，第一上櫃公司及金融業上櫃公司110年第2季財務報告公告均已申報。

櫃買中心表示，第一上櫃公司及金融業上櫃公司應於31日完成110年第2季財務報告之公告申報家數分別為33家及8家（不含經主管機關核准延期公告申報者1家，相關資訊請至公開資訊觀測站查詢），均已依限完成申報作業。