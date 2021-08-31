第一上櫃及金融上櫃公司第2季財報已公告 19:192021/08/31 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心31日表示，第一上櫃公司及金融業上櫃公司110年第2季財務報告公告均已申報。 櫃買中心表示，第一上櫃公司及金融業上櫃公司應於31日完成110年第2季財務報告之公告申報家數分別為33家及8家（不含經主管機關核准延期公告申報者1家，相關資訊請至公開資訊觀測站查詢），均已依限完成申報作業。 甩開彰銀 台新金股價衝14.5年新高 《金融股》國票金H1獲利年增逾5成 營運穩健向上 #第一上櫃 #上櫃公司 #櫃買中心 #金融業 #財務報告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南京東、西路醞釀400億案量 大咖插旗攻上200萬 12:362021/08/31 房市新訊 《半導體》旺宏Q3本業旺 售廠獲利25億元添利 10:362021/08/31 財經 《國際產業》今年來漲逾18％ 蘋果股價再創新高 10:192021/08/31 財經 中市府招商引資奏效 上億豪辦搶手、帶動市場 19:322021/08/31 生活 美團恐高額罰款 習：加強反壟斷監管 04:102021/08/31 焦點新聞 《美股掃瞄》科技股來電 標普500、那斯達克再創收盤新高 09:112021/08/31 財經 「台灣巴菲特」吸金詐老人40多億 二審刑度降為15年6月 09:592021/08/31 社會 證監會：加速公私募新規整改 04:102021/08/31 全球財經 《基金》好好基金平台啟動 打造FinTech大聯盟 11:272021/08/31 財經 龍頭秒填息＋產業前景看旺 鋼鐵人再扮要角 13:202021/08/31 財經 全球晶圓代工產值 連八季創新高 14:292021/08/31 財經 財經熱門新聞 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 MSCI驚天甩尾！台股控盤黑手1招猛爆 30年老手曝大膽買這種股票 - 財經 不甘輸給2大巨頭 英特爾GPU新品找上台積電有內幕 - 財經 那斯達克指數強勢上漲 這檔AI ETF創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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