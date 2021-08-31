行政院長蘇貞昌今(31日)在臉書宣布，又有一批政府自購59.55萬劑AZ疫苗，預計於今天下午15時40分抵達台灣。首批BNT疫苗也傳最快明(9月1日)傍晚至深夜能運抵台灣，陳時中表示，AZ及莫德納混打BNT，專家認為是可行的，不過得看實際進貨量才會考慮開放，來看指揮中心最新說明。

首批BNT疫苗將來台，但對於明年是否會在購買3千萬劑BNT疫苗時，衛福部長陳時中卻表示，這個數量稍微多了一點，畢竟我們才2千3百萬的人口，且也購買了2千萬劑莫德納疫苗。此事也在網路上引發熱議，許多網友都對陳時中的說法感到傻眼。

在今（31）日的疫情記者會中，有媒體問及這3千萬劑BNT疫苗是否為目前商談的數量之一時，陳時中回答，「我覺得數量稍微多了一點，因為我們才2千3百萬人口，從接種第一劑到第三劑，還要向專家諮詢第三劑要打多密集、間隔多久，「這都是我們要考慮的」。

陳時中還說，畢竟現在莫德納已經買了2千萬劑、AZ也簽了意願書，意願書是表達有意願，「持續維持一個可以討論的可能性。」不過仍要疫苗的情況而定，及相關的條件，最主要是分散購買風險。

此事也在PTT上引發網友熱議，「我怕買太多，練太壯」、「3000萬太多，那訂個1500萬OK吧？？？」、「現在大半台灣人還沒第一劑，就在嫌疫苗多」、「疫苗數量太多了，我們不要」、「現在一堆人第二劑都還沒打在那邊太多」、「每人要2劑的話不是應該要人口數x2？」、「建議還是買啦，多的可以請他出貨給友邦」、「又怕多，有錢紓困沒錢買疫苗」、「現在其他國家都在談第三劑了嫌多？」

有些網友則表示，「又來，你3＋11到底負責了沒」、「今年沒有美國日本送，現在的疫苗恐怕前3類還不夠」、「現在化身成精算師是嗎？量一定要算的很精準」、「他為啥不下台」、「算了，滿意度還是高，不要太不滿」、「都給你覺得就好」、「買到了疫苗還可以用疫苗外交啊」。