知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」的人氣女成員Aries艾瑞絲（盧昕妤），過去曾是實習老師，因為一次教學實習更被網友封為「最美英文老師」，甜美外型和魔鬼身材讓她轉型網紅後圈粉無數；日前艾瑞絲分享反骨員工旅遊，她換上超高衩泳衣泡湯，池邊熱舞下半身曲線太明顯，粉絲害羞直言「太乾淨」。

艾瑞絲加入反骨男孩後，越來越大方展現前凸後翹的身材，日前她在IG曬出員工旅遊的美照，目的地能露營和泡湯，其中她也換上一套「極致性感丁字褲連身泳衣」，開超級高衩加上側身鏤空設計，艾瑞絲再度突破尺度，完全逼近18禁。

艾瑞絲在溫泉池邊熱舞，好身材全現形。(圖/ 摘自艾瑞絲抖音影片)

另外艾瑞絲也在抖音分享熱舞影片，她在抖音上透露「反骨員工旅遊泡溫泉」，畫面中她站在溫泉池邊，身上只有性感泳衣，隨著音樂左右擺動，但她隨便一個動作都像在展示蠻腰、美腿和蜜桃臀，最害羞的是，超高衩設計讓神秘三角洲完全現形，看了讓人臉紅心跳，目光都不知道該放哪。

許多網友又被艾瑞絲性感身材電暈。(圖/ 摘自艾瑞絲抖音影片)

儘管先前才被質疑「越來越色情」，但艾瑞絲不甩酸民言論，照樣不吝嗇秀出好身材，許多粉絲也忍不住熱情誇讚，「太高了太高了犯規」、「人很美，身材也很好，但這泳衣我不懂」、「誠意滿滿」、「太乾淨」、「這個會電暈很多人」、「太露了吧」、「我不行了」。