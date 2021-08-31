1名私立大學余姓女學生，因不滿上課提問被教授拒絕，竟怒拿消毒酒精、課本與紙箱，衝到講台點火，全班師生全被嚇傻，衝出教室報警。余姓女大生被依公共危險罪嫌移送法辦，台北地檢署調查發現，余女只燒掉了課本一小角和一部份紙箱，沒有造成延燒，因此處分不起訴。

據ETtoday新聞雲報導，余女過去曾在課堂上不停追問問題，教授幾乎整堂課都在回答她的問題，導致課程延誤，影響其他同學權益，因此在案發當天，當余女又在課堂上舉手提問時，教授直接拒絕。

豈料，被教授「不給問」後，余女竟然憤而拿起課本、小紙箱，衝到講台上，潑灑消毒用酒精，企圖用打火機點火，可能是因為消毒酒精不易點燃，余女不停嘗試都沒成功，但全班師生看到這一幕早就嚇傻，全都衝出教室報警。

余女被依公共危險罪嫌移送法辦，她向檢察官表示，因為教授不讓她問問題，讓她覺得「這樣上課有什麼用」，一氣之下衝動行事。檢察官考量，講台周遭較為空曠，附近沒有會造成延燒的物品；余女最後只燒毀了課本一小角的和一部份紙箱，與放火燒毀其他物品構成要件不符，因此處分不起訴。