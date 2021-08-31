雙溪高中同學陳銘祥錄取國立東華大學體育與運動科學系。（新北市教育局提供）

末代大學指考今放榜，三重高中同學胡兆誠錄取國立東華大學應用數學系統計科學組，他的父親為小兒麻痺患者，長期在外地工作，繼母為新移民，繼母罹癌後，孝順的他一肩扛起家務，打工賺取自己的學費及生活費，雖打工佔去了很多學習的時間，他仍積極樂觀，勤奮向學，對於指考能有這樣的成績，師長們都為他感到欣喜。

雙溪高中同學陳銘祥高二時選擇自然組就讀，但他一直對體育競賽具有高度興趣，升上高三後，老師孔憲凡、李麗玲及體育老師楊小芳看出他的體育潛力，鼓勵他往體育相關科系發展，並介紹體團教練老師詹明益，請教練協助他自主培訓。

因是從零開始，陳銘祥比誰都更努力去練習，每天都在田徑場上奔馳，日夜不倦，風雨無阻，最後靠著艱苦的訓練，讓他在大學術科考試中拿到15級分滿分，PR值達到93的佳績，並順利於考試分發管道錄取國立東華大學體育與運動科學系。

新北市教育局表示，新北市公私立高中職參加大學考試分發入學學生共有3443人，有884位錄取公立大學，其中172人錄取台清交等頂尖大學。