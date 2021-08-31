桃園市大園區31日下午約5點發生一起工安意外，1名50歲男性工人於20米高處不慎墜落，經通報救護人員到場後，該名工人頭部嚴重破裂已無生命跡象明顯死亡，至於男子確切跌落原因則仍待進一步釐清。

桃園市大園區航翔路103號一處工地31日下午約5點發生一起工安死亡意外，1名年約50歲的男性工人於工地20米的高處跌落，經救護人員到場發現，該男頭部破裂明顯死亡，現場血跡斑斑，並已連絡警方前往了解，據了解跌落現場有安全帽於男子旁邊，但男子確切跌落原因則仍待進一步釐清。