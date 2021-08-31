非洲豬瘟走私肉品再驗出2件陽性！非洲豬瘟中央災害應變中心表示，今(31)日查獲走私豬肉製品新增2件非洲豬瘟檢驗陽性，分別為水餃1件及月餅1件，均自高雄市採樣來自越南產品，累計陽性案件共14件。

應變中心表示，根據警政機關及各縣市查獲之疑似走私肉品，送樣檢驗累計共241件，今日新增2件非洲豬瘟病毒核酸檢驗陽性，分別為水餃1件及月餅1件，均自高雄市採樣來自越南產品，累計陽性案件14件。

應變中心指出，為防堵非洲豬瘟，全國自昨(30)日起已停止廚餘進入養豬場，實施首日，豬農均密切配合，未發現違規案件，全國養豬場查核作業截至本日已完成6327場，今日未查獲違法使用廚餘案件，環保署截至今日止，已移除各縣市放於公開位置的廚餘桶計共929桶。

另全國養豬場臨場訪視結果健康狀況均良好，請豬農每日密切注意豬隻健康狀況，如有異常應立即通報防疫機關，與政府持續合作共同守護豬隻健康安全。

應變中心提醒，走私肉品傳播疫病風險極高，政府各相關單位將持續執行防範走私，以防堵非洲豬瘟於境外。同時請養豬農民務必配合執行暫停使用廚餘餵飼豬隻政策，共同守住防疫最後一道防線，以有效防堵非洲豬瘟。