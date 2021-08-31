聯聚中雍大廈門口高達6.8公尺的巨人雕塑名為「行」，展現聯聚對台商精神的尊崇與致敬。（盧金足攝）

台中市七期最高豪辦「聯聚中雍大廈」年初即傳出破億紀錄。（盧金足攝）

台中市除了連續五年蟬聯最宜居城市第一名，各項指標也是NO.1，今年度第二季共七項經濟指標榮獲六都第一，其中公司、商業登記家數、商業登記資本額成長數更是連續五季穩居六都第一，市府招商引資數字會說話，直接效益就是商辦需求增加，其中位在七期最高豪辦「聯聚中雍大廈」年初即傳出破億紀錄，展現企業主對疫情後市場的高度信心，帶動台中經濟持續成長。

市府經發局指出，台中市今年第2季七項經濟指標均六都第一，公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數更是蟬聯五季高居六都第一。

依內政部資料顯示，台中市今年上半年商用不動產總開發面積來到28.8萬坪，較去年同期成長32％，居今年上半年六都商用不動產建照核發面積之冠；六都中，以台中市上半年辦公類開發面積增加最多，高達11.5萬坪，較去年同期成長近500％。

中央推動「投資台灣三大方案」，企業對台中經濟有信心，由申請案以台中市件數為全國第一，合計達201件，佔全國20.81％見出，台中為這波台商返台投資，受惠最多的縣市。

七期豪宅一哥聯聚首推的商辦作品「聯聚中雍大廈」，樓高居中台灣之冠，建築規模堪稱全台最頂級，聯聚對產品規畫講究，因產品具獨特性，市場上尚無定位相似的產品，吸引企業主埋單。

「聯聚中雍大廈」被評為台北市以外、身價最高的頂級商辦產品，吸引企業建置旗艦總部原因，包括「聯聚中雍大廈」產品定位明確，中部地區第一地標建築，座落於全台營業額最高的百貨公司，新光三越與大遠百之間。

「七期之眼的黃金地段」，今年疫情警戒期間，聯聚中雍點燈打出「台中加油」、「台中平安」的字樣，凝聚台中人情感，連台中市長盧秀燕也感謝企業用心，聯聚中雍不只是一座商辦，更成為一座城市的亮點地標。

此外，中部房市重視建設公司品牌，聯聚建設在豪宅客、企業主間建立口碑，聯聚中雍大廈門口高達6.8公尺的巨人雕塑名為「行」，聯聚對台商精神的尊崇與致敬，大步向前的巨人雕塑手持綠樹，象徵代代台商不畏任何艱難險阻、言語溝通障礙，及文化背景差異，專注本業在他鄉勇敢向前行。

防疫也超前部署！定位為豪辦，必有其過人之處，聯聚中雍大廈與企業主達成協議，每層450坪，員工人數以72人為上限，替企業主精算出「最舒適辦公環境」，認同該協議的入駐企業，不僅需要具備相應的經濟實力，企業主以行動力重視企業文化與員工福利。