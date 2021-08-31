1名19歲網友日前在辦理車禍理賠時，在戶籍謄本上驚見自己的稱謂是「養子」，而生母竟是1個陌生的名字，事後詢問家人才證實他的確是遭領養的，而家人的說法是要等到他20歲才坦白此事；他雖然當下很崩潰，但事後回想成長過程中沒有少得一份愛，每位家人的細心照顧讓他感動地說「要是沒有他們的收養，我現在還不知道在哪裡？」。

該名網友在Dcard上發文表示，他日前因辦理車禍保險理賠的緣故，赫然在戶籍謄本上發現他的稱謂是「養子」，而平時熟悉的母親稱謂是「養母」，還有1個陌生的名字稱謂為「母」，他事後詢問親人得知他確實是遭領養，當下相當崩潰；而他的阿姨則解釋說家人想等到他20歲在向他坦白，「我們是真心用心地愛你，當自己的孩子在愛」。

1名19歲網友日前在辦理車禍理賠時，在戶籍謄本上驚見自己的稱謂是「養子」，而生母竟是1個陌生的名字，事後詢問家人才證實他的確是遭領養的。（翻攝自Dcard）

1名19歲網友日前在辦理車禍理賠時，在戶籍謄本上驚見自己的稱謂是「養子」，而生母竟是1個陌生的名字，事後詢問家人才證實他的確是遭領養的。（翻攝自Dcard）

該網友說，他之後回鄉與全家人好好談話，才得知他的生母16歲時意外懷孕，到收容機構安置後產下他，他不到滿月就被出養，當初家人是在過新竹家扶機構領養到他；他回想自己成長過程感受到家人滿滿的愛與細心呵護，意識到自己非常幸福，「要是沒有他們的收養，我現在還不知道在哪裡？非常感謝老天和我的家人給我的這個緣份，我愛我的家人我的母親」。

該網友說「從小我沒有受苦挨餓過，沒有少過一份愛，因為他們都非常珍惜這個緣份」；文章感動不少人，其他網友留言說，「別太在意那個身份，我也是養女，但是我沒有你那麼幸福，好好珍惜現在在你身邊的家人們」、「感覺你家人很愛你，你真的很幸福」、「哭了！太感動了！一家人毫無保留付出的愛」。