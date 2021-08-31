美股今年來銳不可擋，其中標普500指數周一（30日）再創新高，使得年初以來漲幅累計高達兩成，有望締造自1997年1到8月同期最佳表現。分析師表示，雖然過去績效無法保證未來表現，但就以往經驗看來，如此強勁表現仍有機會持續到年底。

標普500指數周一收高0.5％，創下今年來第53次收盤新高紀錄，這推升年初迄今漲幅達到20.6％，將朝1997年來最佳前8個月表現的軌道邁進。此外以科技股為主的那斯達克指數也氣勢如虹，周一締造今年來第32次紀錄新高。在此同時道瓊工業指數距離歷史高點僅有1％距離。

根據券商Jefferies的統計數據顯示，自1971年以來，標普500每年1到8月的平均漲幅為6.07％。不過今年漲勢格外令人印象深刻，據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）指出，今年該指數前8個月表現，在過去50年同期當中名列第六佳。

LPL Financial市場策略德瑞克（Ryan Detrick）表示，回溯到1954年來看，標普500前8個月漲幅超過15％共有14次，在這次14次當中的後4個月(9-12月)，其平均漲幅為4.2％、至於中位數漲幅更達5.2％。

不過也有例外情況，像是1987年前8個月漲幅雖然高達36％，但該年10月19日遭遇黑色星期一美股崩盤，使得最後4個月反而出現逾兩成跌幅。

雖然德瑞克對於美股到年底表現依然相當樂觀，但他也不排除美股可能面臨大幅拉回的可能性。他強調，回檔是投資常態，更何況標普500今年來修正幅度不到5％。

BTIG股票及衍生品首席策略師艾曼紐（ Julian Emanuel）也建議投資人最好居高思危。他說目前美股走勢就如同1999年底網路泡沫前夕一樣，很可能下個月就會出現10％至20％的跌幅。

他指出，美股漲勢太過強勁，以至於掩蓋了 Delta變種病毒引發的病例激增、通膨竄升與聯準會下一步政策帶來的風險。他認為就目前股市狂熱氣氛，有可能將標普500推高到5000點以上，但這只會給市場帶來更多短期風險。