鄧姓慣竊今年3月11日凌晨1多，在北市見1名女子醉倒路邊，假意攙扶返回住處，原本打算偷走女子皮夾，但鄧兄離開後，鄧弟又返回住處企圖性侵，反遭女子咬傷手指，悻悻然離開前再搶走放在床頭的手機。士林地院審結，依侵入住宅強制性交未遂等3罪，判處應執行5年4月，可上訴。

鄧姓兩兄弟，在北市看到1名酒醉女子剛下計程車，便尾隨進入4樓的住處，鄧兄偷走皮夾離開，24歲的鄧弟竟強壓女子在床上企圖性侵，過程中女子極力反抗，咬傷鄧弟的手指，氣得他揮拳毆打女子臉部。

鄧弟不甘空手而歸，見床邊放有一只手機，不顧女子起身阻止用力推倒，搶走手機後離開，案經女子報案赴醫院驗傷，證明自己嘴唇紅腫以及遭鄧弟強行褪去她的衣褲，警方桃園逮捕2人並起出贓物。鄧弟則坦承全部犯行向女子道歉，雙方並未達成和解。

判決指出，鄧弟先與胞兄行竊皮夾，得手信用卡、金融卡以及現金1200元，著手實行強制性交的過程，因遭抗拒而毆傷女子，犯侵入住宅強制性交未遂罪，再搶走手機犯侵入住宅搶奪罪，分別判處徒刑8月、4年2月以及1年2月，應執行5年4月。

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