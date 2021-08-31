中秋節將近，也是送禮聯絡感情的好時節，IKEA今年中秋推出瑞典風味中秋月餅禮盒，以品牌經典藍黃作為禮盒主色調設計，共推出5種口味，送禮自用都合適；而Hola特力和樂也首度推出中秋限定「台五線手工餅盒」，讓你在家就能品嚐來自全台各地的美味。

IKEA 中秋月餅禮盒，每盒包含五種風味，包含：接骨木檸檬、越橘覆盆莓、藍莓、芒果及咖啡等五種口味。（IKEA提供）

IKEA 哈密瓜霜淇淋，9月1日起哈蜜瓜霜淇淋買一送一。（IKEA提供）

IKEA瑞典超市推出的中秋月餅禮盒，內含接骨木檸檬、越橘覆盆莓、藍莓、芒果及咖啡五種口味，其中接骨木檸檬與越橘覆盆莓最具瑞典特色，本次月餅如馬卡龍般的繽紛顏色與壓印設計，搭配外盒蘭黃配色，設計簡約又好看，不論是節慶送禮或與親朋好友分享都合適；另外IKEA美食小站則把握夏日尾巴，推出哈密瓜霜淇淋，並推出買一送一活動，等於一支10元就能體驗。

HOLA台五線手工餅盒，內含基隆李鵠餅店鳳梨酥2入、宜蘭三合蔬食蔥燒餅(素)110g、台南連得堂食品鋪雞蛋煎餅170g、花蓮花蓮縣餅奶油酥條奶油酥條(原味)175g、小琉球合家麻花捲手工麻花脆捲(原味)190g。（HOLA提供）

為節省民眾採買中秋禮盒的時間，Hola本次推出的「台五線手工餅盒」，囊括基隆李鵠餅店、宜蘭三合蔬食、台南連得堂食品鋪、花蓮縣餅奶油酥條與小琉球合家麻花捲，從北到南、從東到西的美食都為你準備好，且消費者除可以全台實體門市、網購訂購外，也可透過HOLA LINE官方帳號一對一專人服務零接觸購買，避免群聚風險。