中秋節將近，也是送禮聯絡感情的好時節，IKEA今年中秋推出瑞典風味中秋月餅禮盒，以品牌經典藍黃作為禮盒主色調設計，共推出5種口味，送禮自用都合適；而Hola特力和樂也首度推出中秋限定「台五線手工餅盒」，讓你在家就能品嚐來自全台各地的美味。
IKEA瑞典超市推出的中秋月餅禮盒，內含接骨木檸檬、越橘覆盆莓、藍莓、芒果及咖啡五種口味，其中接骨木檸檬與越橘覆盆莓最具瑞典特色，本次月餅如馬卡龍般的繽紛顏色與壓印設計，搭配外盒蘭黃配色，設計簡約又好看，不論是節慶送禮或與親朋好友分享都合適；另外IKEA美食小站則把握夏日尾巴，推出哈密瓜霜淇淋，並推出買一送一活動，等於一支10元就能體驗。
為節省民眾採買中秋禮盒的時間，Hola本次推出的「台五線手工餅盒」，囊括基隆李鵠餅店、宜蘭三合蔬食、台南連得堂食品鋪、花蓮縣餅奶油酥條與小琉球合家麻花捲，從北到南、從東到西的美食都為你準備好，且消費者除可以全台實體門市、網購訂購外，也可透過HOLA LINE官方帳號一對一專人服務零接觸購買，避免群聚風險。
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