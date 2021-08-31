被隕石擊中的機率有多大？有人被隕石打中過嗎？有研究指出，被流星擊中的機率為8億4千萬分之一，機率比被雷打中還低，但在美國阿拉巴馬州就有1名女子，竟只是在家中睡覺，卻被隕石擊中她的臀部。

《每日鏡報》報導，太陽系有許多的小行星，是比行星體積還要小的天體，多數皆漂浮於火星和木星之間，這些小行星碰撞所脫落的碎片稱為「流星體」，小的如沙塵、大的如巨石，而若是受引力牽引進地球大氣層，墜落時就會開始燃燒，這燃燒形成的軌跡即稱為「流星」，沒有在過程中汽化直落地面的則稱為「隕石」。

許多人仰望星空時，看到的那些星星實際上是漂浮的流星體，而被引力牽引進地球大氣層的流星體，都會在數萬英里時速的墜落過程中燃燒殆盡，因此墜落到地球的可能性很低，據估計只有約5%的隕石得以墜落到地面，且僅約拳頭大小，除非是直接擊中頭部，否則不會危及性命。

由於隕石墜落到地面的機率非常低，且在燃燒過程中體積萎縮到很小，故擊中人體的可能性很低，據Lottoland數據統計，被隕石擊中的機率為8億4千萬分之一。

然而，儘管機率如此的低，1954年11月30日，美國阿拉巴馬州有1名叫霍奇斯（Ann Hodges）的女子在家中被隕石擊中，當天她在家裡睡覺時，突然天外飛來一顆隕石撞破窗戶，先是撞到收音機，隨後直落在她的臀部；這顆隕石在過程中已碎成兩半，打中霍奇斯的隕石重8.5磅，而另一半則在數英里外的地方被尋獲。