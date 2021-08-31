愛買看準國人中秋節不想外出群聚，又非烤肉不可的商機，首度獨家與日本燒肉專門店「牛角燒肉」合作，讓消費者把燒烤名店搬進家中，推出「特賞人氣燒肉組」999元和「海陸豪華大餐燒肉組」1999元，2款超值烤肉限量組合各限量400組，預計今年中秋節燒肉組合業績，可較去年翻倍成長。

愛買 x 牛角燒肉「特賞人氣燒肉組」，999元。（愛買提供）

「特賞人氣燒肉組」加入「牛角燒肉」店內熱銷的松阪豬、Choice帶骨牛小排和Choice板腱肉品，還有有美國牛腹肉、骰子牛、牛上肩胛肉和牛角豬五花，共7件肉品，每組999元，平均每樣單品143元，CP值超高；「海陸豪華大餐燒肉組」除了明星燒肉7件組外，還有台灣大透抽、頂級花枝丸、冷凍草蝦、爭鮮鮭魚鰭邊、爭鮮帆立貝和挪威鯖魚一夜干，每組1999元。

愛買 x 牛角燒肉「海陸豪華大餐燒肉組」，1999元。（愛買提供）

昨（30日）起在愛買線上購物和Line團購社群2個平台於搶先釋出名額開放民眾早鳥預購，9月5日前在全台15家分店的Line團購社群（https://bit.ly/3mHilBM­）開放預購，每店每組各限量15組；昨起在愛買線上購物friDay購物、蝦皮購物、樂天市場、東森購物和yahoo奇摩商城5大平台同步開放預購；實體通路則是9月8日起於賣場現貨供應。