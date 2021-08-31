中國近20年來在全球各地至少60餘國投資興建、收購或租賃的港口項目總計已多達101個，地點遍佈世界6大洲，其中一些處於海上貿易的關鍵地點，擁有極重要的戰略支配地位。其中部份軍民共用港口也具有軍事價值，甚至讓在全球戰略要地部署的美軍都感受到威脅，認為會影響美國海軍應對世界各地危機的能力。

據《美國之音》指出，全球80%貿易通過海運完成，港口則是海運重要節點，中國不但在本土坐擁世界10大港口中的7個，而且已在至少60多個國家有國有企業投資、興建援建或租賃港口。

報導指出，位於希臘愛琴海的比雷埃夫斯港於2016年被中國遠洋運輸公司收購港口管理權，另一個國際重要港口德國漢堡的收購談判也接近完成。大陸官方資料顯示，2000年陸企經營的海外港口不到10個，但是到2019年，中國在海外以收購、投資承建援建和租賃等形式完成的項目總計已多達101個，至少遍及63個國家。

英國前國際貿易大臣福克斯(Liam Fox)和美國前國家安全顧問麥克法蘭（Robert Mcfarlane）最近聯名撰寫文章說，「目前中國在全球擁有96個港口，其中一些地處海上貿易的關鍵地點，這能讓北京在不費一兵一卒的情況下，兵不血刃地獲得戰略支配地位」。

華盛頓智庫《捍衛民主基金會》(Foundation for Defense of Democracies)研究員辛格爾頓（Craig Singleton）說，中國全球戰略的核心是在具有重要地緣戰略意義的國家建立港口，包括位於海上咽喉要道的國家。北京可以在港口所在國施加政治影響，而且也可以影響周邊國家。

在19世紀後半期美國開始崛起之際，著名的軍事理論家馬漢（Alfred Thayer Mahan）提出了「海權論」，被認為對此後大國全球爭霸產生深遠的影響。美國海軍戰爭學院戰略與政策專家詹霍爾姆斯(James Holmes)說：「中國是當今最篤信馬漢《海權論》的國家。」

報導說，中國2013年首次超越美國成為貨物貿易第一大國，當年提出了「21世紀海上絲綢之路」的戰略構想，計劃將中國沿海港口通過南海到印度洋、南太平洋、乃至歐洲的港口聯繫起來。

報導表示，由於商業港口被認為具有軍用和民用的雙重性，可以被升級用於軍事目的。軍事專家辛格爾頓說，中國擴張最終有可能使其有能力在中國所控港口附近限制美國海軍的活動。他說：「也能令中國具有影響美國海軍應對世界各地危機的能力。」

此外，中國的上海國際港務集團定於下個月開始經營以色列最大港口海法港，租期長達25年。美國近年來多次對中國接管美國第6艦隊經常停靠的、瀕臨地中海重要港口表示擔心，認為這可能會損害美以兩國的安全關係。美國中央情報局局長伯恩斯最近也對以色列總理就此表達關切。以色列情報官員表示，港口很容易被用來收集海軍情報，它可以用來追蹤船隻的行蹤和通訊，一旦擁有、經營港口那片地盤，這些都是很容易做到的。