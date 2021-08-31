周迅出席《感知香奈兒》參觀N°5展區。（香奈兒提供）

香奈兒《感知香奈兒》N°5香水展區情境圖。（香奈兒提供）

香奈兒《感知香奈兒》摩登CHANCE香水展區情境圖。（香奈兒提供）

香奈兒《感知香奈兒》摩登COCO香水展區情境圖。（香奈兒提供）

香奈兒展出2004年N°5香水形象影片服裝。（香奈兒提供）

精品香氛香奈兒在大陸上海西岸藝術中心打造《感知香奈兒》香水展，透過香氣、色彩、聲音沈浸式體驗，再一次認識香奈兒，這讓群星也瘋狂，知名女星周迅、劉雯、劉詩詩都穿戴香奈兒出席盛會。

女星周迅表示，「在《感知香奈兒》香水展沈浸於5號香水空間的中央穹頂，感受5號的精神世界和獨特性，在可可小姐房間尋覓她的喜好和靈感來源線索。」從香奈兒女士的穿搭中，周迅深切感受到其時尚風格，深深影響香氛創作，她也比喻，這場展覽宛若一場旅行。

展覽以「感知」命名，其繆思來自法國詩人波特萊爾，在展覽中透過感官體驗，讓香氛重新進入人們的生活之中，「香奈兒5號」早已是香奈兒經典，在這次展覽空間透過的5個主題工坊揭開傳奇面紗，揭開N°5香水的來時歷歷，及香奈兒精品香氛傳奇。《感知香奈兒》香水展從即日起至9月23日在上海西岸藝術中心，上海龍騰大道2555號展出。