日本當紅女星綾瀨遙今(31日)被證實確診新冠肺炎，且已是肺部出現陰影、呼吸困難等中度症狀，震驚演藝圈。隨後她所屬經紀公司也發表聲明，透露綾瀨遙在本月20號開始發燒，但歷經4次的採檢後，才「陰轉陽」確診新冠肺炎。

綾瀨遙經紀公司聲明表示，綾瀨遙本月20號晚上開始發低燒，第一時間快篩結果陰性，隔日為了慎重起見，在東京某診所再次快篩，結果依舊是陰性。雖然綾瀨遙在這過程中症狀有所緩解，還是持續發燒，可是第3次篩檢結果還是陰性。

直到綾瀨遙於26號複診第4度篩檢時，才被確診新冠肺炎陽性，「雖然綾瀨遙在家療養，但是因為出現了肺炎的症狀住院。現在正在恢復中。」經紀公司表示，今後也會一邊聽取醫療機關指示，一邊專心恢復，同時也會更加努力防止感染擴大。

根據日本媒體報導，有娛樂圈相關人士透露，聽說綾瀨遙身體狀況已開始穩定下來，聽說本週就能出院，但令人在意的是，綾瀨遙還沒接種新冠肺炎疫苗，「因為這個夏天她有很多電影工作，擔心接種疫苗以後的副作用會為工作帶來影響。」