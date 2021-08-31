去年有最佳CP稱號的曾敬驊、陳昊森，這次聯手女主角王淨一同現身Prada Outdoor快閃店活動，三位演員彼此都曾有過合作關係，王淨還笑說曾敬驊陳昊森演《刻在你心底的名字》太刻骨銘心，讓她覺得自己好像是記者會上多出來的那位，現場媒體指她根本《刻》劇中Birdy的女友，三人現場神還原《刻》劇中的角色關係。但提到戶外活動，三人都表示自己是戶外活動的忠實擁護者，王淨說自己是網美派露營，去營地都挑那種帳蓬已經搭好的，就在那裡放空拍照就好，被問到最想帶去露營的裝備，她秒選白色尼龍後背包，旁邊媒體馬上問不怕髒嗎？她笑回請大家不要碰她的包包就好；曾敬驊說自己最愛的戶外活動是去沒人知道的海灘秘境帶狗散步兼淨灘，還說撿過瓶中信讓他超興奮；陳昊森表示自己最愛去溯溪，看著小溪放空一整天就很療癒，但可能是太怕發生意外，他說自己戶外活動時一定要穿亮色系服裝，「免得真的出事時搜救隊找不到我」，被人問到穿的太亮眼不怕受到動物攻擊，他老神在在的表示大型動物都怕亮眼色彩。展現完美戶外求生慾。

Prada Outdoor系列緊抓近幾年的戶外活動熱潮，開發出一系列針對戶外活動的特殊機能服裝，從熱壓塗臘防水拉鏈，採用再生尼龍製成的服裝面料，彈力束繩和無處不在的三角型Logo金屬扣環，加上符合露營主題的戶外椅、行軍床與吊床等等，都豐富了這次Prada Outdoor系列風格。

陳昊森、王淨、曾敬驊換上另一套衣服，展現自身的戶外旅遊風格。（左起）陳昊森身穿Prada斜紋布多口袋背心5萬元、拼接口袋上衣3萬1500、斜紋布口袋長褲4萬500元、高筒運動鞋3萬9000元、再生尼龍後背包5萬6000元。王淨同樣身穿Prada綠色再生尼龍格紋洋裝6萬1000元、科技棉拼色夾克7萬3000元、尼龍短靴3萬4500元、白色再生尼龍後背包4萬8000元、三角標誌單支耳環1萬9000元、三角標誌單支耳扣1萬3500元。曾敬驊身穿Prada拼接再生尼龍連帽衛衣5萬9000元、再生尼龍多口袋背心5萬元、斜紋布百慕達短褲3萬8500元、皮革尼龍多功能短褲5萬5000元、鋪棉再生尼龍後背包7萬元。（Prada提供）