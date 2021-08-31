日盛金今舉辦股東會並改選董事，富邦金控表示，拿下全數、11席董事席次，正式取得日盛金控實質經營權，將啟動「金金併」的進程；富邦金董事長蔡明興表示，規劃於2022年第1季完成金控合併，並期望於2022年底前完成富邦證券及日盛證券等子孫公司整併。

日盛金控今日選任11席董事，其中3席為獨立董事；富邦金控代表人韓蔚廷、陳聖德、程耀輝、郭倍廷、葉公亮、程明乾、劉中平、王瑋當選董事，富邦金控推薦的王銘陽、范正權、洪茂蔚當選獨立董事。

蔡明興表示，富邦金控今正式取得日盛金控實質經營權，後續將積極啟動整併進程，待雙方董事會、臨時股東會通過及主管機關核准，規劃先完成金控合併後，明年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。

蔡明興表示，整併後有助於富邦金控提升資本效率、達到成本優化，並強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務，進而發揮金融產業整併之價值與綜效，創造首宗「金金併」成功典範。

蔡明興也指出，富邦金控在正式入主之前，已積極與日盛金控暨子公司企業工會、日盛銀行企業工會針對員工團體協約進行三次協商，互動情形良好。富邦金控不僅將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，更承諾留用所有受僱員工，不會以合併為由進行裁員。

為支應本合併案的價金，富邦金控將進行約500億元現金增資，包含約300億元普通股及約200億元特別股，已於8月2日經主管機關核准，預計10月底完成募集。