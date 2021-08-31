新加坡一些私人醫療業者已獲星國衛生科學局批准，引進中國國藥集團研發的COVID-19疫苗，昨天起為民眾施打。這是繼科興疫苗後，第2款供當地民眾選擇接種的中國疫苗。

星媒今天報導，一家提供國藥（Sinopharm）疫苗接種服務的業者，定價為2劑新幣98元（約新台幣2016元）。這家業者表示，昨天有超過50人預約接種，診所預計每天能為50至70人接種，前6天的預約已滿。

另一家將於明天正式展開國藥疫苗接種的醫療業者表示，預計每天能為100人接種。上週宣布收到首批疫苗後，預約人數顯著增加，相信已接近萬人。

一名選擇接種國藥疫苗的民眾說，上週看到疫苗抵星的新聞後，立即上網預約，雖然國藥疫苗的效能低於輝瑞或莫德納疫苗，但他偏好沿用已久的滅活技術。

與輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）等2款信使核糖核酸（mRNA）疫苗不同，國藥及科興疫苗都屬傳統滅活疫苗，把病毒「殺死」後製成疫苗。國藥疫苗據稱保護力為79%。

人口約570萬的新加坡去年底啟動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫苗接種計畫，免費為民眾接種，目前使用的是輝瑞/復必泰及莫德納等2款疫苗。

另外，新加坡政府也採購中國科興疫苗，首批2月底運抵，但衛生科學局仍在審核，未將其列入全國疫苗接種計畫使用。

不過，當局仍允許當地私人醫療業者申請使用星政府已獲得的20萬劑科興疫苗，為希望接種的民眾施打。衛生部本月稍早表示，已協助私人醫療機構訂購更多科興疫苗，因應民眾接種需求。

新加坡衛生部允許私人醫療業者透過既有的特別採用程序管道，引進世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗，以擴大接種覆蓋率。清單包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、國藥集團及科興疫苗等。

據衛生部統計，截至29日，星國8成人口已完成疫苗接種，83%人口已經至少接種一劑。

在新加坡疫苗覆蓋率大幅提高之際，星國最近本土確診案例又攀升，已連續8天新增病例都超過百例，主要與商場、移工宿舍、公車轉運站出現感染群有關。

衛生部今天表示，初步確認新增156起本土案例，另有5起境外移入。全國累計6萬7620人確診，目前病故人數為55人。