台中市獲選為「全台最想移居城市」，經濟投資環境與生活宜居環境名列前茅。（盧金足攝）

台中市獲選為「全台最想移居城市」，經濟投資環境與生活宜居環境名列前茅，市府大力興建綠地公園，短短數年讓市民人均綠地面積超過《世界衛生組織》建議標準，每人擁有9.5平方公尺綠地，後疫情時代也帶動嶄新的房子規畫格局，社區占地寬廣的公園、綠地，成為豪宅受重視的優勢條件。

台中市新興的重畫區，有低密度開發的特點，居住空間擺脫城市擁擠感，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，低密度住宅區如同電動車時代的來臨，「高、富、大」三大特色，為時勢所趨。

黃舒衛說，「高、富、大」包含高率覆、富豪群聚、基地廣闊、棟距大等特點，是全球住宅主流趨勢，國際宜居城市代表如溫哥華、西雅圖等地的高端豪宅一房難求，掀起世界各地富豪搶購風潮。

「高綠覆」強調低建築密度、低容積率，需留設大面積空地加以綠化；高密度、高容積率的區域則可將建築物蓋滿蓋高，以土地珍貴性與居住者利益的角度來看，高綠覆、低密度住宅區稀有財。

投入低密度住宅開發的精銳建設，12年前即開始在容積率僅約七期1／3的單元二重劃區陸續購入上萬坪土地，每筆基地面積幾乎都逾1500坪以上，凸顯「擁有好的素材，才會有好的作品」精神，建築與環境結合的新居住美學。

精銳建設將推出單元二龍富路的23層樓新案，1600坪基地四面臨路擁完整街廓，正臨萬坪公園第一排，坐擁無限綠海視野，鄰近公益路精品生活圈，離塵不離城，這波疫情風暴改變民眾觀念與生活習慣，商業區的便利性漸被網購外送服務所取代，低密度住宅空間在健康與防疫的概念下，躍升居住新選擇。

打造大自然的藝術展館！精銳建案留設的綠覆面積，力邀景觀園藝名師精心規畫，輔以精銳建設樹木銀行所珍蒐的老樹奇木，造景與建築融合賦予更高價值，隨時間推進，擁有大面積花園與百年老樹的住家環境難能可貴。