法國國家統計局（Insee）31日公布，第2季國內生產毛額（GDP）較前季擴張1.1％，相較初估值0.9％明顯上修。但Insee指出，Q2經濟與疫情前水準相比低了3.2％，主要是企業投資雖回溫，消費支出仍遠不及疫情前的規模。然法國Q3經濟可望加速擴張，政府預估今年全年成長率在6％左右。