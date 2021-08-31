法國第2季GDP季增1.1％ 優於初估 20:472021/08/31 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國國家統計局（Insee）31日公布，第2季國內生產毛額（GDP）較前季擴張1.1％，相較初估值0.9％明顯上修。但Insee指出，Q2經濟與疫情前水準相比低了3.2％，主要是企業投資雖回溫，消費支出仍遠不及疫情前的規模。然法國Q3經濟可望加速擴張，政府預估今年全年成長率在6％左右。 《金融股》台中銀填權息達4成 前7月每股賺0.62元 全球晶圓代工產值 連八季創新高 #法國 #GDP #Insee #擴張 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2020年國旅負成長15％ 產值掉450億 17:392021/08/31 生活 疫情影響景氣 中國PMI、NMI創1年半新低 16:462021/08/31 兩岸 疫情趨穩 金門9／1起餐飲取消隔板等內用限制 16:372021/08/31 生活 時論廣場》社會主義有生命力（石齊平） 17:042021/08/31 時論廣場 《科技》研調：晶圓代工Q2產值連攀8峰 台積電市占穩居龍頭 15:082021/08/31 財經 《國際產業》缺晶片 Stellantis部分工廠延長停產 11:442021/08/31 財經 《金融股》國票金H1獲利年增逾5成 營運穩健向上 15:422021/08/31 財經 《半導體》H2動能轉強 精材1分鐘填息 10:192021/08/31 財經 美國霸權的代價 04:102021/08/31 時論廣場 《類股》前景皆美 中鋼三傑全數一日填息 12:182021/08/31 財經 《觀光股》瓦城殖息率近6％ H2多動能拚回溫 07:462021/08/31 財經 財經熱門新聞 首批BNT疫苗明晚抵台 9月初還有第二批 - 財經 - 旺報 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 不甘輸給2大巨頭 英特爾GPU新品找上台積電有內幕 - 財經 漲價效應超預期 台積電明年EPS上看32元 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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