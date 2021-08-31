iT包一直是時尚迷每季必定深入研究的重點課題，可以說拎著IT包就表示你非常on trend，今年秋冬又有許多新包問世，而如何挑到IT包也是時尚迷每季必定深入研究的功課之一。Gucci秋冬再推Diana復刻包款，設計總監Alessandro Michele重現1991年竹節托特包的熱潮，連知名女星朱茵、蔡少芬也瘋狂搶拿，就可知Gucci Diana竹節包的魅力；而Dior一直以來主打的Lady Dior包款則是品牌這幾季火熱的IT包，就連奧運金牌得主、南韓花式滑冰運動員金妍兒出席Dior Rose Des Vent羅盤玫瑰輕珠寶限定店時，也手拎Lady Dior出席活動，就可以知道這系列包款有多紅。

Fendi足以列入名人堂包款的非屬Baguette系列包款，2000年因《慾望城市》中Sarah Jessica Parker所著用而暴紅，而在《慾望城市》續集中，她肩背秋冬19 Baguette紫色亮片包也是由2000年的款式衍生而來，跨過漫長近20年，Baguette仍舊保有它的地位，足見它難以撼動的IT包地位。

Loewe同樣也有自我的IT包，全新推出的Goya包色彩鮮豔讓人印象深刻，設計線條簡單俐落，簡單的Anagram磁石扣與鮮明色彩讓它榮登本季IT Bag之一；Chloe最能代表品牌的則是Faye Bag，這包從2015年春夏時裝秀面世後就是當紅炸子雞，賣到缺貨還是一堆人排隊搶，去年Faye Bag改版推出全新經典款，採用麂皮拼接光滑小牛皮，吸引楊謹華、柯佳嬿、吳卓源及孟耿如等一堆名人搶拿，也是Chloe的IT Bag之一。

Sarah Jessica Parker在《慾望城市》續集中續背全新Baguette紫色亮片包，確定了Baguette的地位。Fendi紫色亮片Baguette包13萬2000元。（Fendi提供）

Loewe全新發表的Goya包，以鮮明的色彩和俐落的線條成功站穩秋冬IT Bag地位。韓星金泫雅也著迷。（Loewe提供）

金妍兒出席活動也是Lady Dior不離身，足見Dior此包之魅力，價格店洽。（Dior提供）