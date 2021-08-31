高雄輕軌列車今（31日）早上8時許發生草皮捲入車底意外，司機員緊急煞車後車頭衝出軌道，所幸當時車內僅有2名乘客在列車上並無大礙，事故在下午3點才完全排除、恢復正常營運；網友就酸說上班尖峰時段輕軌僅2名乘客，「銅板價格、帝王享受」、「好尊榮喔包車」、該慶幸還是要難過」。

這起事故發生在早上，屬上下班尖峰時段，但列車上竟只有２名乘客，就有網友在PTT上轉貼新聞並備註說「還好沒啥人會搭輕軌，車上只有2位乘客都沒受傷，不幸中的大幸」；其他網友也紛紛留言說，「好尊榮喔包車」、「兩名乘客XDDD」、「2名乘客是該慶幸還是要難過」、「2個乘客開公車都不划算」、「高雄捷運整個爛掉了」、「銅板價格、帝王享受」、「輕軌根本就不該蓋，擋路又慢又貴」、「不如改為公車專用道」。

網友就酸說上班尖峰時段輕軌僅2名乘客，「銅板價格、帝王享受」、「好尊榮喔包車」、該慶幸還是要難過」。（翻攝自PTT）

高捷公司表示，該輕軌列車發生草皮捲入車底，一度造成C32凱旋公園站至C35凱旋武昌站下行單線雙向，班距約15分鐘；高捷派員搶修現場，並經運安會人員檢視事故發生處的草皮狀況後，列車已移回機廠進一步檢修，並已於下午3時5分恢復全線正常營運，班距為15分鐘。

高捷表示，輕軌出軌意外發生後，市府已責成高捷公司就營運面應檢討預防措施，權責單位應對植草廠商嚴加督導；高捷指出，近年南部軌道建設蓬勃發展，為儘快在意外發生後恢復營運，在呼籲運安會在南部成立辦公室，以縮短處理時程。