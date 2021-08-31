移民署嘉縣專勤隊在嘉義市查獲沒有標示來源的荷葉包肉。（嘉縣專勤隊提供／張亦惠嘉縣傳真）

移民署嘉縣專勤隊在嘉義市查獲沒有標示來源的火腿34條。（嘉縣專勤隊提供／張亦惠嘉縣傳真）

近期非洲豬瘟走私肉製品在全台流竄，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲情資，昨天聯合保安警察第七總隊第三大隊第三中隊，前往嘉義市西區1間越南雜貨店查察，當場查獲沒有標示產地來源的火腿及荷葉包肉等肉製品，專勤隊指出，店家無法提出來源證明，當下立即通知嘉義市政府建設處農林畜牧科派員到場協助處理，並將相關可疑肉製品查扣送驗。

嘉義縣專勤隊及保七總隊查獲來源不明的肉製品計有火腿34條及荷葉包肉4條共14.7公斤，包裝外觀除無標示生產地或進口來源，也沒有任何食用說明，該商店負責人阿青向專勤隊表示，部分肉製品是透過臉書在台灣買的，僅轉賣給一般民眾，但為防堵含非洲豬瘟病毒的肉製品流入市面，專勤隊立即通知相關單位將肉製品帶回檢驗，並將持續溯源追查肉品來源，查明有無非法進口染疫肉品等。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，近期除加強向新住民及移工宣導防範非洲豬瘟觀念外，也主動結合嘉義縣、市衛生局、家畜疾病防治所及警察局等單位，到轄內東南亞商店及餐飲店等場所查訪。

張玉龍也呼籲民眾，不要購買標示不清的肉製品，也不要透過網路以快遞或郵寄方式購買境外來路不明的含肉製品，如違反規定輸入疫區肉品到臺灣，恐觸犯「動物傳染病防治條例」相關規定，最高可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。