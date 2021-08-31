BNT疫苗即將到貨，數量近200萬劑，除讓12至17歲、約120萬名學生接種之外，指揮中心今(31日)也宣布，將提供18至22歲民眾優先預約、接種BNT。對於疫苗施打順序又轉彎，現年49歲的律師葉慶元直言，現在都是隨指揮中心高興來安排是吧？是因為我們40到49歲的青壯年投給民進黨不夠多，所以可以被一直往後排嗎？

衛福部長陳時中表示，BNT施打計畫不一定會在第8輪進行，可以說是比較特殊，到貨後後會先給12至17歲的對象施打，接下來為18至22歲的族群，會希望把年輕人這個缺口補齊。

由於先前陳時中表示，BNT疫苗到貨後，會先提供12至17歲學生族群打完後，其餘對象按照一到十類接種，引發外界質疑政策轉彎，陳時中則說，一到十類對象現在很少了，因為其他人都有機會打各種不同的疫苗，18至22歲雖然可以打高端，但他們打的機會比較少，另一方面也是考量學校開學是考慮的範圍之內，至於其他會再報告。並透露，首批BNT到貨數量接近100萬劑。

至於臺大呼籲為大專學生造冊，陳時中認為，造冊不見得會比較方便，學校有這樣的意見也不是不能考慮，會再與教育部討論；因為學生施打地點很多，18到22歲學生自主性也蠻高的，在預約平臺裡面來打是比較方便的。

對此，葉慶元今天在臉書上表示，疫苗預約順序，現在都是隨指揮中心高興來安排是吧？我們40到49歲的青壯年，因為投給民進黨的不夠多，所以就可以順序一直往後排是嗎？