今年北區賽事預定比賽地點。(3X3.EXE提供)

今年南區賽事預定比賽地點。(3X3.EXE提供)

2020年首次登台的3X3.EXE聯盟賽，將三對三籃球賽事與各地景點結合，得到了極大的迴響。3X3.EXE聯盟賽為世界上最大之跨國3X3聯盟，今年由日本、泰國、紐西蘭及臺灣組成，共有92隊。台灣賽事分為北區男子組6隊、南區男子組6隊加上女子組6隊。原訂今年6月開打之賽事，但因當時台灣疫情嚴峻，3X3.EXE聯盟決定延後開賽，終將於9月4日到5日在台北市信義區香堤廣場展開第1場賽事。

Absolute3x3為FIBA3X3在台灣的推廣夥伴，Absolute3x3相信藉由3X3賽事極高的娛樂性能讓運動賽事的熱情感染各大景點的遊客和前來觀賽的球迷。Absolute3x3與中華民國籃球協會共同主辦3X3.EXE聯盟賽，足跡遍佈台灣各大知名景點，台北香堤廣場、基隆海洋廣場、宜蘭新月廣場、台南安平開臺天后宮、台中火車站新站….等，於異想不到的地點展開比賽的同時，也讓許多民眾眼睛為之一亮。

在疫情肆虐時的艱困時期，還是有許多好夥伴願意支持3X3.EXE聯盟賽，感謝天淨滅菌機提供消毒機器讓場邊消毒工作更加完善。日本知名服飾品牌United Athle提供球員吸濕排汗的熱身衣及賽事工作服，一起對抗濕熱的戶外高溫。Footer除臭襪更與Absolute3x3聯名推出專屬籃球襪，球員們在場上奔馳能有更舒適的享受。DEUX本土運動品牌提供D-1籃球鞋於裁判團隊，減輕執法時的壓力。

今年3X3.EXE聯盟賽大幅提升賽事網路直播品質，為讓全世界皆能觀賞賽事，所有場次皆能在3X3.EXE及Absolute3x3 YOUTUBE頻道、Absolute3x3臉書粉專觀賞，將台灣的風景推廣到世界各角落，增加台灣國際能見度。更多詳細的資訊，請上Absolute3x3臉書粉絲專頁。