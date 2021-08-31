總獎金台幣300萬元的2021肇喜登峰巡迴賽南寳公開賽，今天(31日)在台南南寳高爾夫球場進行首回合，詹世昌獵鷹抓鳥，打出低於標準桿5桿的67桿，暫居領先，4位職業選手劉又睿、林張恆、許閎軒及林冠伯同以低於標準桿4桿的68桿，暫並列第2。

詹世昌今天抓下1隻老鷹、5隻博蒂及2個柏忌，18洞花27推，他說：「鐵桿還好，但不是很滿意，因為球場總長距離較短，不少洞的第2桿都是距離旗洞100碼左右，打上果嶺應該都要距洞9呎內才有更多機會抓鳥，150碼以內算是我的強項，今天沒有更多洞靠近洞。」今年肇喜登峰巡迴賽至今前兩站結束，詹世昌目前獎金排名暫居第3，台巡賽獎金排名暫居第2。

肇喜登峰巡迴賽是由三商集團榮譽董事長翁肇喜總冠名贊助，今年總共舉辦6場比賽，這場是其中第3站賽事，由南寶集團單站冠名主辦、台灣職業高爾夫協會協力主辦，南寶球場協辦。

去年因疫情影響，台巡賽場數與總獎金大幅縮減，三商集團榮譽董事長翁肇喜先生今年以個人名義總冠名，贊助舉辦6場比賽，每場比賽翁董事長贊助200萬元、共計1200萬元，率先築起今年台巡賽的基本架構，提供選手更多磨練球技的舞台。

肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，6場肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，可另外獲得TPGA提供的獎金10萬元，並可得到下一年度台灣三商名人賽的參賽資格。