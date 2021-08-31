歷經超過3個月的線上學習及居家防疫暑假後，學生們都終於正式迎來新學期開學，百貨公司也推出了開學優惠活動，除了一般的書包、文具以外，今年因著台灣疫情仍未完全趨緩，隨身的消毒、防疫商品也成為了家長的採購重點，特別是有造型、圖案的產品，因為更能引起或讓孩童記得要常消毒雙手而熱銷。

Global Mall南港車站店的富雨洋傘可愛動物書包位兒童雨衣，原價650元，優惠價590元。（Global Mall提供）

Global Mall板橋車站店的日藥本舖Cleverin Powersabre加護靈三眼怪隨身攜帶主動抑菌，原價500元，優惠價450元。（Global Mall提供）

Global Mall就發現，今年開學季的隨身防疫用品，包括抗菌紙巾、乾洗手噴霧、隨身防護抗菌用品等，銷量較去年同期成長10%，因此以特別推出「安心開學季」，從學生必備的書包文具、雨衣、運動服飾，到可攜式的防疫商品均享5折起優惠；Global Mall同步加碼推出9月5日前完成註冊APP新會員，即抽小米手機POCO X3 PRO，前100名再加贈全家指定咖啡券，9月30日前薦好友完成註冊APP新會員，推薦人及好友更可各獲100點點數，再抽iPhone 12 Pro。

京站推出日本文具活動商品全部7折優惠，KOKUYO ME系列享79折優惠。（京站提供）

京站最近也因應開學季，文具用品需求增約10%，特別推出日本文具精選商品優惠，像台隆手創館9月6日前就有日本文具活動商品全部7折，滿499元再贈防潑水素材多工筆袋、KOKUYO ME系列則推出79折優惠，而均一價49元商品店100 life Japan CanDO還有如貓花園系列餐具、水壺等可愛必備開學用品優惠。

統一時代百貨台北店的Hallmark怪獸派對抗菌大師防護罩噴霧100ml，現享買四送一優惠，原價4000元，特價1560元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨也觀察到今年受到疫情影響，防疫抗菌商品熱銷成長2%業績，例如抗菌噴霧、潔手露等就成為了家長採購的重點之一，同時書包、背包系列推出開學季優惠亦成長了30%，9月15日前BAG TO YOU寶可夢及迪士尼書包享開學季優惠價2990元，9月30日前OUTDOOR全系列商品滿1500元贈短襪、滿2500元贈帆布袋。

大葉髙島屋推出WHY AND 1/2普普熊系列文具，筆袋498元到799元、一組兩本的繪圖本498元、三角鉛筆（6支入）158元。（大葉髙島屋提供）

大葉髙島屋今年也發現，因著學童回校後，為了防疫而讓每日換洗的內衣褲與襪子需求量都會相對增加，因此也成為了熱銷的開學必備品，內衣褲、襪子、皮鞋球鞋的銷量就有明顯飆升，8月的業績也有上升3倍的月成長，與去年同期比較成長30%；9月21日前全卡友當日單筆消費滿3600元即換購物金券300元，或當日刷大葉高島屋聯名卡累滿5000元，即換27周年慶購物金300元券、滿5500元再獲百元禮券。