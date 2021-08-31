雖然時序已經進入秋天，但是台灣氣候依然非常炎熱，加上疫情期間長時間戴口罩，許多人的肌膚都開始出問題，不但粗糙又暗沉，甚至開始冒痘痘、粉刺，若想要找回健康膚質，悠美診所總院長朱芃年醫師建議可以從飲食、保養習慣下手，從根本調理肌膚，就能養回光滑細緻美肌。

朱芃年醫師分享，如果本身是容易出油、長痘痘粉刺的膚質，建議飲食以清淡為主，少吃過度調味的食物，油炸、辛辣的食物也要盡量避免，搭配充足的飲水量，維持身體正常的新陳代謝。

保養方面，在肌膚狀況不穩定的時期，朱芃年醫師建議選擇以保濕為主要訴求的保養品，避免增加肌膚負擔，洗臉時不可使用清潔力太強的產品，以免傷害毛孔，有些人會使用洗臉刷、洗臉機來加強清潔，朱芃年醫師認為洗臉還是用雙手為主，因為輔助品容易產生刺激，多少還是會對肌膚造成傷害。

若想要藉由療程來改善痘痘、粉刺膚質，朱芃年醫師指出海菲秀(水飛梭)是很適合的選擇，施作過程能去角質、吸取深層髒汙，還能客製化注入多種養份和水份，改善油性皮膚、色斑、細紋和皺紋問題，一般情況來說一個月可以施作一次，而且這是屬於非侵入性療程，術後可立即上妝，因此非常受到歡迎。朱芃年醫師最後提醒，施作前還是要經過專業醫師仔細評估，術後要加強保濕與防曬，避免強烈曝曬，才能將肌膚調理至最佳狀態。