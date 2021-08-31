日前1名7月底返台後確診的民眾（案16087）被歸類在台北市本土個案；另名5月中旬自印度返台的案15999則被列為境外移入，非高雄市本土個案。國民黨台北市議員陳重文質疑，CDC有雙重標準。今日，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞對此提出解釋，陳重文聞言在臉書怒批「鬼月說鬼話」。

陳重文昨(30)日在臉書發文質疑，為何美國返台、在台北居住1個月的案例列為本土，印度返台、在高雄居住3個月的卻列為境外？難道高雄是「聖地邁家」所以不能有確診？原來如何分境外移入、本土病例是要看顏色、要看首長是誰。

今(31)日CDC記者會，有記者提問陳重文的質疑，醫療應變組副組長羅一鈞回答說，這2例不一樣，高雄的印度境外移入案例從頭到尾都沒症狀；台北個案則有輕微症狀，出現在解除隔離後

檢出Ct值為36，因此根據發病日判為本土。接下來，羅一鈞說，後續會再依Ct值的變化抗體結果，來決定是否繼續列為本土個案。

此話一出，炸鍋啦！陳重文在臉書表示，請問看倌們，你們有聽懂羅一鈞說話的邏輯嗎？高雄案例入境後從頭到尾沒症狀，那才該列入本土啊；台北案例入境後一開始就有輕微症狀，那就該列境外啊！

陳重文怒批「羅一鈞的邏輯就是鬼月說鬼話」。網友附和回應：「一言堂的政府！！雙標也不是第一次啊！」、「這是怎麼回事？一國兩制啊？當百姓是白吃嗎？」、「顏色很重要」。