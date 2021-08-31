台灣第一名模林志玲2年前閃嫁日本「放浪兄弟」AKIRA，婚後定居日本，仍心繫著家鄉，近日她和臺北市政府教育局合作，推出情緒管理課程，近日久違在宣導影片露面，卻被發現她整個人消瘦一圈，驚呼女神變了。

影片中，林志玲戴著蕾絲髮帶、盤起頭髮，穿著一身白色蕾絲洋裝，一如以往散發知性優雅的氣質，加上用甜美的聲音講解課程內容，正能量滿滿，被網友大讚「根本天使」、「人美心善」、「真。女神」、「依舊這麼關心社會議題，謝謝志玲姐姐」、「人美心更美」。

林志玲久違露面，整個人消瘦許多。（圖／翻攝自IG）

而林志玲難得現身，就有不少粉絲發現女神的臉蛋、身形似乎消瘦許多，紛紛留言關心「是不是瘦了」、「怎麼變了一個人」、「太瘦了，不太像記憶中的林志玲」、「志玲姐姐不要太瘦喔」、「第一眼差點沒認出來，又更瘦了」。

志玲姊姊慈善基金會與北市府教育局合作推出「我的情緒我做主 做陽光自信青少年」情緒管理課程，由志玲姊姊親自監製並引言，更化身講師講授「抵抗力up up」的方法，課程中搭配志玲姊姊獻聲錄製的正向冥想放鬆的音檔，讓學生適度的放鬆心情，也讓身體緊繃的肌肉獲得放鬆，希望藉此幫助學童與家長在疫情期間受到衝擊的情緒，透過釋放壓力再成長、再出發，也在開學前將身心調整在最佳狀態。