甘藷俗稱地瓜或番薯，不僅含有豐富膳食纖維、胡蘿蔔素、維生素及鈣質等各種營養素，更是時下最夯低GI(升糖指數)食物，是名符其實的養生聖品，受到許多減重人士喜歡。每年8至9月為新北甘藷產季，此時出產的甘藷碩大肥美，帶有濃郁甘藷香氣，甜度也達到巔峰，是品質最好的時候。夏日午後來頓悠閒的下午茶是許多人假日的必備行程，配上手機悠閒追劇可說是夏季一大享受，但零食、蛋糕的高熱量也是讓大家避之唯恐不及的健康殺手，地瓜具豐富膳食纖維，或許當成下午茶，也是一種輕鬆健康較無負擔的選擇。

新北健康三寶甘藷正值產季。新北市政府農業局提供

金山地區農會販售袋裝冰烤甘藷新北市甘藷和綠竹筍、山藥為新北健康三寶，甘藷主要產區為北海岸金山、三芝及萬里，其中金山種植甘藷面積達96公頃，為新北最大甘藷產區。新北甘藷美味關鍵在於環境優良，北海岸緊鄰大屯火山群，除了有富含礦物質的火山黑壤土，更有陽明山清泉灌溉，以及帶有鹽度的海風吹襲，種植出的甘藷口感綿密細緻、甜度高，加上新北市甘藷產季較其他地區晚，甘藷有足夠時間可以生長、成熟，生產出的甘藷品質特別好。而甘藷除了可以加薑、黑糖煮成地瓜湯外，也可以加白米煮成復古味的地瓜粥，甚至在外皮清洗乾淨，不用削皮切塊，依地瓜大小，在外鍋酌量放入1-3水蒸煮，即有方便好吃健康的甘藷可食，亦可用烤箱製作成「冰烤甘藷」以及「甘藷牛奶冰砂」！

如何烤出鬆軟綿密的烤甘藷，其實只要放入烤箱前，先將甘藷在冷凍庫冰鎮45分鐘，讓甘藷內部水分結冰膨脹，破壞纖維並擠出空氣，不僅可以縮短烘烤時間，還可以軟化甘藷肉質，之後包上錫箔紙烤至熟透，並用餘溫再悶10分鐘，鬆綿香軟又富含蜜汁的烤甘藷就完成！可以選擇趁熱吃或放入冰箱冷凍，即可享受如冰淇淋般的冰烤甘藷，兩種不同風味。而愛美人士，據營養師表示，若是食用前先將地瓜冷凍，變成冰地瓜後再吃。因為冷凍後的地瓜，裡面的澱粉在冷卻的過程中，會形成結晶變成「抗性澱粉」，「抗性澱粉」的消化率和吸收率比一般的澱粉差，而且吃冰地瓜後吸收的熱量比熱地瓜減少一半左右，對於減肥、健康都是有所助益。

新北甘藷正產季 午茶食刻──冰烤甘藷或甘藷牛奶冰砂簡單做。新北市政府農業局提供

另外，還能將冰烤甘藷搗成泥，加入牛奶及冰塊打碎，上面再放上少許甘藷泥點綴，清爽的甘藷牛奶冰砂就完成了。炎炎夏日午後，來份冰冰涼涼的冰烤甘藷，或是甘藷牛奶冰砂，都是低脂高蛋白健康無負擔料理的下午茶美好選擇！

若民眾想購買新北健康甘藷的朋友們，您不一定要專程到產地北海岸購買，只要至新北市農業局「美味農業得來速」網站及金山地區農會、三芝區農會網站訂購宅配，滿額即享免運費服務，新北市各農會超市也皆有販售。若沒有時間準備烤甘藷的朋友不必擔心，農會也有販售袋裝冰烤甘藷，只要動一動手指，下午茶就能直接送！