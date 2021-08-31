《美麗島電子報》30日公布蔡政府8月國政民調，民進黨好感度正向評價為47.8％(上升6.5％)、負向評價44.9%(下降5.2%)；國民黨好感度正向評價為29.2%(上升2.1%)、負向評價59.3%(下降1.3%)。對此，資深媒體人趙少康分析直言，民間採購BNT疫苗，和行政院長蘇貞昌過去酸言酸語形成強烈對比，他認為民進黨要小心，疫苗這件事真的會毀了民進黨。

國民黨台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

羅智強31日上《YAHOO TV》節目「鄉民來衝康」，他表示，民調有分顯性和隱性族群，他這段時間觀察發現，近期各大社群包括PTT、DCARD多已經翻掉了，開始出現批評民進黨的聲浪，顯示對民進黨的不滿是一直在推升的，現在很多年輕人其實不是不知道民進黨很爛，也很氣民進黨，但是當議題回到藍綠政治比較，光譜變回隱性，討厭民進黨的人，不代表喜歡國民黨，對國民黨仍充滿不信任，這對國民黨而言，是一個很嚴重的課題，也是非常需要努力的部分。

主持人趙少康則說，另一份「台灣民意基金會」的民調和「美麗島民調」不同的地方在於，「台灣民意基金會」的民調問的是疫苗相關的問題，「美麗島民調」問的則是對蔡英文信任度，兩者是有存在一些落差的。尤其「台灣民意基金會」問疫苗民調，那年輕人就造反了，現在年輕人不滿意蔡政府疫苗政策，當民調順著問滿不滿意蔡英文，年輕人當然就不會支持。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

趙少康續指，民進黨真的要小心，疫苗真的會毀了民進黨，他指出，政府採購國外的疫苗政策現在搞的一蹋糊塗，民間企業團體自行出錢成功採購1500萬劑BNT疫苗，這等於是實驗組和對照組，行政院長蘇貞昌過去還酸言酸語表示，疫苗不是有錢就能買到，講這種尖酸刻薄的話，說的有多難聽，甚至還說BNT是大陸分裝云云各種難聽話。但現在BNT有3百多萬人去登記，這就代表民心向背，民進黨政府和民間一比，真的差太遠了。