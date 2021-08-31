今年「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」今天舉行頒獎典禮，陽明交通大學從255件作品中脫穎而出，奪得應用組金獎及設計組兩件金獎，而逢甲大學的作品也獲頒應用組金獎。

今年計有33所大專院校、255支隊伍報名，共計近千位師生熱情投入競賽，更有來自菲律賓及印度的學生參與。今年除實體典禮外，更安排線上直播方式，讓更多人能夠上線參與。科技部長吳政忠特地出席頒獎典禮，中央研究院院士李遠哲及教育部長潘文忠也透過錄製祝福影片方式鼓勵獲獎師生。

奪下今年應用組金獎的逢甲大學蘇科銘、陳嬿竹、蕭景元及何儒昇同學，作品「智慧型中風上肢復健機械手臂」是一套互動式復健裝置，也是電機及自動控制工程的跨域合作，藉由機器手臂設計系統，能自動量測需進行復建的患肢關節角度，並進行安全生理參數監控，協助患者進行互動式的復健分析。

另一件獲應用組金獎的是來自陽明交通大學蕭安泰、劉俊賢、方鈺傑、柯立之同學的作品「CMOS 單光子雪崩二極體陣列抑制環境雜訊抗干擾之主動式光達系統」，突破過去解決自駕車防撞使用相機造成光源不足及鄰車雷達相互干擾的問題，作品利用車用光達系統的「近紅外線」建置光發射器和光子接收元件，再經由電腦透過光束來回時間差計算車輛與外在物體的距離，可提昇自駕車行車的安全性。

同樣研究自駕車安全性的陽明交通大學蔣靜雯、梁嘉仁、李佑荃以及來自印度的沙畢瑞同學，作品「適用於毫米波W頻段具高解析度與多用戶抗干擾之雷達系統」也獲得設計組金獎，這套系統讓每一台車各自擁有獨特雷達系統編碼，可在發射同時接收反射回來的訊號，並且正確解讀及接收來自相鄰車輛的訊號，以準確計算與其他車輛和障礙物間的距離，大幅提昇未來自動駕駛的安全性。

另一件獲設計組金獎的是來自陽明交通大學高郁詠、林書永、黃飛及羅愉鈞同學，作品「具有溫度補償快速導通技術的積體化氮化鎵矽基板閘極驅動器和氮化鎵開關以提升可靠度」，透過目前市場上日漸受到矚目的第三代半導體材料—氮化鎵(GaN)高電子遷移率電晶體結構，突破傳統使用矽製程功率轉換器的操作頻率與效能，改良現有的充電器電阻開關晶片，可達成體積小、功率高、損耗少的目的，以符合消費性充電器、數據中心、5G、電動車等應用市場的需求。