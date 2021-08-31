對於行政院長蘇貞昌要求修正「溫室氣體減量及管理法」，將「2050淨零排放」納入，國民黨立委陳以信批評，是在畫大餅說大話，真是荒謬！

行政院長蘇貞昌30日主持「行政院國家永續發展委員會第33次委員會議」，除就我國永續發展核心目標與相關具體指標達成進度進行檢討外，院長也表示，請環保署積極辦理修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」的法制作業，將「2050淨零排放」納入，共同建構一個永續的綠色家園。

國民黨立委陳以信31日在臉書指出，聽到蘇院長說要修溫管法，要將納2050淨零排放目標，「這真是標準說大話政府」！陳以信質疑三個問題：

第一，溫管法2015年立法，要求每五年為期公布「階段管制目標」，而且要在新期開始前兩年要公布新目標。2016年到2020年為第一期，2021年到2025年為第二期。現在第二期時序已開始，但第二期管制目標應在2019年公布，現在卻付之闕如！

第二、溫管法要求每三年一期，公布「溫室氣體國家報告」。溫管法於2015年7月立法，第一次國家報告在2018年6月公布，第二次國家報告應在今年6月公布，現在都要九月，已經遲到三個月，報告在那裡都還沒看到。

第三，溫管法現設定標準，要求2050年排放量降到2005年一半以下，這是兼顧能源與減碳需求的作法。現在蔡政府突然要加強一倍，要2050年達到完全淨零排放。先不要說2050年真的做得到，光是看過去幾年，蔡政府的減量成績單，根本不是加分，可能還是減分。

陳以信質疑，行政院開會不先檢討，還在畫大餅說大話，真是荒謬！現在的標準都做不好，還敢說大話要加倍提升標準！