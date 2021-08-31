4歲林姓女童疑遭凌虐致死案，台南地檢署率法醫相驗後，發現女童的頭、胸、腹、臀部及四肢均有大面積瘀血，頸部及口、鼻也都有捏掐及出血痕跡，初步研判是被人以棍棒及徒手施暴，但詳細死因仍待擇日解剖。檢方對涉案的女童方姓生母及其胡姓同居人訊問後，31日晚間以被告2人均涉犯殺人等罪嫌，為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡、滅證及串證之虞，諭知聲請羈押禁見。

據了解，疑遭虐死的林姓女童，30日晚間11點多被送往成大醫院急診，到院時全身上下多處瘀傷，已呈現意識不清，經搶救仍告不治。警方接獲醫院通報後，將女童26歲方姓生母及其26歲胡姓同居人帶回偵訊。

警訊中，2人雖坦承以棍子、徒手毆打女童，但聲稱「下手不重」，也否認凌虐，偵訊後移送台南地檢署偵辦。

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